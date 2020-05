Primoz Roglic: “Non vedo problemi di coesistenza tra me, Dumoulin e Kruijswijk al Tour"

Dal nostro partner OAsport.it

La Jumbo-Visma si presenterà al Tour de France 2020 con un’autentica corazzata. Il sodalizio neerlandese, infatti, alla Grande Boucle schiererà un tridente composto da Primoz Roglic, Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk. La potenza di fuoco è decisamente immensa, ma sarà difficile far coesistere tre galli nello stesso pollaio. A parole, tuttavia, nessuno dei tre alfieri della ex Rabobank sembra avere problemi a dividere i gradi di leader con altri due atleti di prima fascia.

Primoz Roglic, intervistato dal quotidiano colombiano El Tiempo, ha spiegato il modo in cui lui vede la situazione: “Vogliamo vincere il Tour con la squadra, questo sta alla base di tutto. È un concetto semplice da capire. Sarà, poi, la strada a stabilire chi è il migliore tra me, Tom Dumoulin e Steven Kruijswijk. Nelle corse di tre settimane non si mente, il più forte emergerà“.

Il fuoriclasse sloveno, oltretutto, ha parlato anche di come sarà tornare a gareggiare al Tour de France dopo i mesi passati ai box a causa dell’emergenza sanitaria e di come si può battere il vincitore uscente Egan Bernal: “Al Tour ci presenteremo tutti con una condizione simile a quella che abbiamo a inizio stagione. Saremo tutti sulla stessa barca. Per battere, Bernal, a ogni modo, è necessario riuscire a essere più forti di lui“.

