Simon Yates vince alla Prueba Villafranca 2022. Il leader della BikeExchange torna in gara a due mesi esatti dal ritiro dal Giro d’Italia conquistando in solitaria la corsa di Ordizia. Giunto al traguardo con un ritardo di dieci secondi, alle sue spalle quel che resta del gruppo viene regolato dal compagno di squadra Dion Smith, con Xavier Cañellas (Java Kiwi Atlantico) a completare il podio di giornata. Buon piazzamento per Samuele Battistella (Astana) e Andrea Piccolo (Drone Hopper).

CICLISTA TEMPO 1. S. Yates 3h52'51" 2. Smith +10" 3. Canellas +10" 4. Ayuso +10" 5. Battistella +10" 6. Pedrero +10" 7. Piccolo +10" 8. Barcelò +10" 9. Gesbert +10" 10. Delaplace +10"

Fuga iniziale di Cataford (Israel), Irizar (Euskaltel-Euskadi), Jurado (Electro Hiper Europa-Caldas), Torres (Java Kiwi Atlántico) e Martin (EOLO) ripresa a 55 chilometri dalla conclusione. Sulla scalata dell’Alto de Abaltzisketa è stata la Astana a prendere la corsa con Battistella e Nibali, ma il loro tentativo è stato riassorbito a trenta chilometri dall’arrivo.

Nel finale, dopo lo scatto di Cortina (Movistar), a fare la differenza è stato Yates, scattato in modo perentorio a metà della salita. Riuscito a scollinare con un vantaggio di circa 15 secondi, il britannico si è tuffato con decisione in discesa, riuscendo a raddoppiare il suo vantaggio rispetto ad un gruppo di una ventina di unità. Gli ultimi chilometri pianeggianti non sono così stati un pericolo per il britannico, che ha potuto ampiamente festeggiare il suo ritorno vincente, mentre dietro di lui è stato il compagno Dion Smith a regolare quel che restava del gruppo.

