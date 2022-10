Daniele Pontoni, che è anche il ct della Nazionale di ciclocross, ha diramato le sue convocazioni per la prima edizione in assoluto dei Mondiali di Gravel che si terrà nel week end con la gara Vicenza-Cittadella. Nella formazione maschile il gruppo è davvero di qualità, considerando la presenza di corridori eclettici come Daniel Oss e Alessandro De Marchi, oltre a Samuele Zoccarato - neo campione italiano di gravel - e Davide Ballerini, che solo qualche giorno fa Cibrario, Mattia Viel e dal mountain biker Juri Zanotti. Dopo il raduno svolto in questi giorni in Veneto, il ct della Nazionale di Gravel, che è anche il ct della Nazionale di ciclocross, ha diramato le sue convocazioni per la prima edizione in assoluto dei Mondiali di Gravel che si terrà nel week end con la gara. Nella formazione maschile il gruppo è davvero di qualità, considerando la presenza di corridori eclettici come, oltre a- neo campione italiano di gravel - e, che solo qualche giorno fa ha vinto la Coppa Bernocchi , una delle Classiche italiane d'Autunno. La squadra maschile viene poi completata da Luca, Mattiae dal mountain biker Juri

Nella squadra femminile, invece, spazio alla campionessa italiana gravel Barbara Guarischi oltre alle stradiste Ilaria Sanguineti e Letizia Borghesi, la crossista Chiara Teocchi e Sofia Bertizzolo impegnata sia su strada che su pista. Insomma, anche qui, un gruppo molto eterogeneo. Ma questa è la particolarità della formazione italiana sia maschile che femminile. Per il ct Pontoni, con questi nomi, si può ambire a qualcosa di importante.

-Davide BALLERINI

-Luca CIBRARIO

-Alessandro DE MARCHI

-Daniel OSS

-Mattia VIEL

-Juri ZANOTTI

-Samuele ZOCCARATO

-Sofia BERTIZZOLO

-Letizia BORGHESI

-Barbara GUARISCHI

-Ilaria SANGUINETI

-Chiara TEOCCHI

Le parole di Pontoni

C’è molta emozione e aspettativa per questi Mondiali un evento che rimarrà nella storia essendo alla prima edizione. I ragazzi sono carichi. Sia al maschile che al femminile abbiamo scelto bene con atleti pronti anche in caso di arrivo allo sprint. Possiamo ambire a posizioni importanti. Una formazione completa e in cuor mio sono confidente. In poco tempo abbiamo preparato questo appuntamento di prestigio al meglio. Abbiamo anche visionato i percorsi e sperimentato varie soluzioni tecniche. Anche per noi dello staff sarà una bella sfida perché l’organizzazione logistica si presenta piuttosto complessa. Ora ci manca solo una rifinitura che faremo giovedì con le donne e venerdì con gli uomini. [Il ct Pontoni al sito della Federciclismo]

Non mancheranno però i calibri da 90, soprattutto dal lato maschile. Negli ultimi giorni si sono aggiunti alla startlist corridori come Peter Sagan e Mathieu van der Poel. Fate un po' voi... Oltre a Stybar, Van Avermaet, Lutsenko, Cort Nielsen, Calmejane, Roche e il neo campione del mondo U23 Fedorov. Tra le donne c'è invece Pauline Ferrand-Prévot che tra mountain bike e ciclocross, è stata campionessa del mondo in 6 occasioni. Anzi 7, contanto anche il Mondiale su strada vinto. Vuole conquistare l'8a meraviglia?

