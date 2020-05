Quintana: "Il mio obiettivo è il Tour. Alla Movistar sono stato bene, ma era ora di cambiare"

Quintana reveals he's happy he left Movistar as preparations for Autumn season step up a gear

Nel corso dell'intervista a "La Montonera", format video di Eurosport Spagna, il corridore colombiano si è raccontato a tutto tondo, svelando i suoi piani per la stagione e spiegando i motivi dell'addio al suo vecchio team.

Una nuova pagina, profumata di fresco e pronta ad essere riempita d'inchiostro. Il 2020 ha segnato una grande svolta nella carriera di Nairo Quintana, che dopo una vita in maglia Movistar ha deciso di rimettersi in gioco e sposare il progetto del Team Arkea Samsic. Una scelta professionale e di vita, per dimostrare, alla soglia dei 30 anni, di poter ancora fare la differenza. Il colombiano si è raccontato tra passato, presente e futuro a "La Montonera", format video dei colleghi di Eurosport Spagna. A partire dalle motivazioni della sua scelta.

Gli anni passano e io avevo bisogno di un cambio di scenario, senza guerre o controversie, che è ciò che odio di più. Ho trovato un posto dove mi sento a mio agio e dove posso crescere. Se non stai bene in un posto è difficile continuare, se non c'è più felicità significa che qualcosa deve cambiare. Alla Movistar mi hanno sempre trattato bene, ma era ora di cominciare un nuovo percorso.

Ciclismo Viviani: "Farò Milano-Sanremo e Tour, la Cofidis è stata la scelta giusta" DA 18 ORE

Quintana si è subito trovato alla grande nella nuova squadra e tra Tour de Provence, Tour du Haut-Var e Parigi-Nizza aveva già conquistato cinque successi, prima che l'emergenza coronavirus bloccasse anche il ciclismo. "Stavamo andando veramente forte. La preparazione era stata la stessa degli altri anni, ma cambiare aria e le nuove motivazioni hanno influito sul mio modo di competere. Quando arrivi in un posto nuovo vuoi sempre dare il tuo meglio. In più abbiamo ricevuto aiuto da tutti e così è stato facile raggiungere gli obiettivi prefissati già a inizio stagione".

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) Credit Foto Getty Images

Un ruolo da leader che Quintana si è costruito fin da subito. "Siamo riusciti ad allenarci sulle Alpi a inizio anno. In quei momenti, poco a poco, si è stabilito il ruolo di ognuno a seconda delle necessità di squadra. È un team giovane e con un grande futuro ed è tempo di condividere consigli e cominciare a guidare questi ragazzi".

Play Icon WATCH Numero di Nairo Quintana; il colombiano vince l'ultima tappa in solitaria, a Schachmann la generale 00:01:04

Tre podi nelle prime tre partecipazioni, poi l'obiettivo si è fatto più distante negli anni a seguire. Ma Quintana ha un solo grande pensiero in testa: la Grande Boucle, l'unico Grande Giro che gli manca.

Il Tour de France è il mio obiettivo principale. Ancora di più adesso che corro per un team francese. Prima faremo altre due corse, ma non abbiamo ancora deciso quali. Dopo il Tour sarò in gara nelle Ardenne. Spero che la stagione si concluda nel miglior modo possibile e che la prossima si possa correre normalmente.

Quintana al Tour de France

2013 2° 2015 2° 2016 3° 2017 12° 2018 10° 2019 8°

Ma prima delle gare, bisognerà ritrovare il feeling con la strada dopo il periodo di confinamento forzato. "I dati dei simulatori dicono che stiamo lavorando bene, ma ovviamente non è lo stesso che correre sulla strada. In Europa tanti corridori possono già farlo. Qui c'è bisogno del via libera di alcuni ministri, speriamo di poterlo avere entro il fine settimana". Difficilmente Nairo sarà al via del Giro d'Italia, che l'ha visto trionfare nel 2014. "Ho grandi ricordi ed emozioni pensando a quella corsa. Ogni volta che vedo tappe di quell'edizione mi viene la pelle d'oca. Sono ricordi che usi per mantenere viva la tua competitività".

Play Icon WATCH Giro Classic: Quintana e la controversa vittoria a Val Martello nel 2014, la maglia rosa è sua 00:05:09

Ciclismo Mathieu van der Poel apre a Lombardia e Liegi: "Se c’è la possibilità voglio assolutamente correrle" DA 21 ORE

Play Icon