La stagione 2021 è ufficialmente iniziata e andiamo a vedere il calendario e i risultati raggiunti da Remco Evenepoel. Per il belga è la terza stagione con la maglia della Deceuninck Quick Step e punta, in questa annata, a riprendersi quei successi che non è riuscito a conquistare nel 2020. Evenepoel doveva infatti essere il capitano del team belga al Giro d'Italia, ma la frattura al bacino patita al Giro di Lombardia ha bloccato il classe 2000 che in quell'infortunio ha rischiato davvero la vita. Prosegue, lentamente, la sua riabilitazione: ha già ripreso a pedalare, ma al momento non c'è una data fissata del suo rientro. La Deceuninck ha solo specificato che Evenepoel sarà al via per il Giro d'Italia (che comincerà l'8 maggio) e alla Vuelta.