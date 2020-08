Remco Evenepoel e Wout Van Aert, i fenomeni delle Fiandre

Il nuovo ciclismo, precoce e polivalente, viene dal centro di gravità della bici: Remco Evenepoel - che vince in Polonia la sua quarta corsa a tappe in fuga per 50 chilometri, con dedica a Jakobsen - e il vincitore della Milano-Sanremo Wout Van Aert sono fiamminghi, giovani, eclettici e implacabili. Piacevano a Sergio Zavoli, il socialista di Dio che raccontò il ciclismo di Merckx e di tutti.

Sette giorni di ciclismo all’italiana al varo del Grande Trittico Lombardo - crasi di Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi - e nel rispetto della più antica tradizione: vincono Gorka Izagirre in un clima di foglie morte e Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Torino. Sette giorni di ciclismo all’italiana che deputano Wout Van Aert fenomeno dell'estate perché, se la Strade Bianche era “roba sua”, per vincere la Milano-Sanremo così, dal Poggio a via Roma contro Alaphilippe, bisogna avere i superpoteri.

Sono stati sette giorni di ciclismo anche tragico: prima la morte del diciassettenne Jan Riedmann, corridore del vivaio Bora Hansgrohe investito da un’auto a Karbach in Germania; poi il tremendo incidente che al Giro di Polonia ha coinvolto il colpevole (Dylan Groenewegen) e la vittima (Fabio Jakobsen) in una delle volate più tragiche mai viste nella storia delle corse. Infine la scomparsa del nostro Sergio Zavoli, nostro di tutti.

Il terribile incidente di Katowice, all'arrivo della 1a tappa del Giro di Polonia, fra Dylan Groenewegen in caduta e Fabio Jakobsen oltre le transenne.

Corridore della settimana: Remco Evenepoel

Sette giorni di ciclismo che da ogni parte testa la condizione degli scalatori, capitani addestrati ai grandi giri fra Occitania (Bernal), Polonia (Carapaz) e Tour de l’Ain (Roglic). Poi c’è il ventenne Remco Evenepoel che verso il Giro d’Italia vince dappertutto... E in Polonia fanno 4 corse a tappe in uguali partecipazioni dopo Vuelta a San Juan (gennaio), Volta ao Algarve (febbraio) e Vuelta a Burgos: praticamente una a settimana prima e dopo il lockdown.

Remco Evenepoel del Team Deceuninck QuickStep sulle strade di Zakopane, vincitore del Giro di Polonia 2020.

Remco Evenepoel è nato il 25 gennaio 2000 e fino a quattro anni fa faceva il calciatore - cresciuto nell’Anderlecht, tre stagioni in Olanda al PSV Eindhoven, Nazionale belga Under 15 e Under 16 - poi ha corso la mezza maratona di Bruxelles in 1h16 e infine s'è messo a pedalare, macinando successi nelle categorie juniores (25 solo nel 2018) fino ai titoli iridati di Innsbruck sia in linea che a cronometro. Agli Europei di Glasgow era stato in fuga per 90 chilometri, rifilando 9’45 di distacco al secondo. Ai Mondiali di Innsbruck, caduto in gruppo con una ruota da buttare, ha rimontato oltre 2 minuti con una specie di cronoscalata, saltando tutti sulla salita di Igls. Ecco perché Evenepoel ha saltato l’under 23, ingaggiato dalla Deceuninck-QuickStep di Lefevere con cui è già all’ottavo successo, oltre ad essere campione europeo a cronometro. E ieri Remco è scattato a 52 chilometri dall’arrivo trasformando la tappa regina del Giro di Polonia, la Bukowina Tatrzanska, in un red carpet con in in pugno il dorsale del compagno di squadra Fabio Jakobsen: 75 minuti di applausi.

Azione della settimana: Van Aert vs Alaphilippe

Le bici vanno al mare e la Sanremo d’estate, martirio dei velocisti, non poteva che sfatare il tabu del Belgio 21 anni dopo Andrei Tchmil e a 39 dall’ultimo successo fiammingo, nel 1981, di Fons De Wolf. Wout Van Aert è riuscito dove i maestri del Nord (Museeuw, Boonen, Gilbert) hanno fallito e l’ha fatto tra il Poggio e via Roma: tenendosi a uno scatto dal poderoso attacco di Alaphilippe per rientrare in discesa e batterlo a mezza ruota sul traguardo della sua prima Monumento. Era lì fra i migliori anche un anno fa e ha vinto uno sprint simile ad Albi, al Tour de France contro Viviani ed Ewan, mantenendo la velocità di testa: una volata di oltre 60 orari dopo 300 chilometri di corsa. Van Aert è fiammingo di Herentals, come Rik Van Looy, e la sua Campagna d’Italia è stata fin qui trionfale.

Dato della settimana: La prima della maglia iridata

Qualcuno storse il naso quando, a gennaio al Tour Down Under, il campione del mondo Mads Pedersen fece il gregario di Richie Porte, «Ma per essere chiaro al 100%: se c’è qualcuno che vuole dimostrare il suo rispetto a questa maglia, sono io», affermò il corridore danese. Ed ecco giunto, al 24° giorno di corsa dai Mondiali di Harrogate, il primo successo della maglia iridata al Giro di Polonia, in volata su Ackermann e Ballerini. Prima di lui Valverde colse il successo al 13° giorno di gara, mentre Sagan nel 2016, fra Richmond e il bis di Doha, vinse 18 corse. A fare il giro del mondo in maglia iridata è stato Philippe Gilbert (2013) per 99 giorni, mentre nel 1995 Luc Leblanc non vinse mai nei soli 10 giorni in cui la vestì. Altre due storie iridate agli antipodi: nel 1934 il ventenne Karel Kaers fu il più giovane campione del mondo nella storia, debuttando per l’occasione su strada. Era un pistard, batté tutti in volata a Lipsia e se ne tornò sul parquet per altri tre anni finché, nel 1939, non si mise in testa di vincere il Fiandre. Freddy Maertens vinse invece due Mondiali contro Moser (1976) e Saronni (1981) dopo averle prese da Gimondi sul Montjuic (1973), e con la prima maglia iridata vinse 44 volte stabilendo un record molto difficilmente battibile, mentre con la seconda non vinse mai più in carriera ritirandosi ufficiosamente dal ciclismo.

Foto della settimana: Il socialista di Dio

Aveva il velluto nella voce, una voce con cui ha raccontato il ciclismo di tutti. Era un immenso giornalista che ha liberato la lingua italiana dalle macerie di guerra. Ha inventato Domenica Sport e il suo Processo alla tappa fece del ciclismo una magnifica espressione di cultura popolare. Sergio Zavoli ci lascia a 96 anni e lo ricorderemo per sempre così: in trasmissione con Felice Gimondi, Gianni Motta, Vittorio Adorni ed Eddy Merckx. Erano suoi amici, come Fellini e Pasolini. E al Giro d’Italia del 1965 Adorni gli fece da spalla tecnica: «Mi utilizzava come inviato dentro la corsa. Io prendevo il microfono e intervistavo i miei colleghi mentre pedalavano e, se il gruppo andava troppo forte, li facevo rallentare sennò il servizio non veniva bene». Per la cronaca, l’Adorni opinionista del Processo alla tappa trovò pure il tempo di vincere quel Giro.

Giro d'Italia 1965: il Processeo alla tappa di Sergio Zavoli, qui a Sanremo con Felice Gimondi, Gianni Motta, Vittorio Adorni ed Eddy Merckx

