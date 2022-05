Ciclismo

RideLondon Classique - Lorena Wiebes batte ancora Elisa Balsamo e fa 3 su 3: vince anche la classifica generale

RIDELONDON CLASSIQUE - Imprendibile Lorena Wiebes in questa mini corsa a tappe londinese. La neerlandese fa su 3 e conquista così anche la classifica generale: 2° posto di giornata per Elisa Balsamo, che aveva fatto seconda anche a Maldon. Per la Wiebes è la vittoria n° 8 in stagione.

00:00:43, 30 minuti fa