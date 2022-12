Si sposta ancora la data dell’autopsia di Davide Rebellin. L’esame autoptico era in programma per martedì 13 dicembre, ma le lungaggini di notifica in Germania hanno costretto la Procura di Vicenza a rimandare tutto al 19 dicembre. L’esame autoptico era in programma per martedì 13 dicembre, ma le lungaggini di notifica in Germania hanno costretto la Procura di Vicenza a rimandare tutto al 19 dicembre.

La decisione è stata presa per evitare qualsiasi irregolarità nella notifica, con conseguente violazione del diritto di difesa dell’indagato, che inficerebbe la validità dell’autopsia. Questo slittamento porta dunque a un posticipo (non ancora annunciato a quando) per quanto riguarda la data del funerale che verrà celebrato nel Duomo di Lonigo.

Rebellin nel 2015 Credit Foto Getty Images

Nel frattempo, non ci sono novità per il mandato d’arresto europeo nei confronti di Wolfgang Rieke, l’uomo che ha travolto e ucciso Rebellin. Il 62enne, che in Italia ha dei precedenti e che attualmente è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga per questo caso, è dunque ancora libero di girare nel proprio Paese.

