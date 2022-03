Ciclismo

Ciclismo, Ronde van Drenthe - Van Gestel in solitaria: beffato Hofstetter e Peak

RONDE VAN DRENTHE - La gara maschile non si chiude in volata come la gara femminile vinta dalla Wiebes. Questa volta arriva in solitaria Dries Van Gestel, alla seconda vittoria in carriera, che anticipa lo sprint ristretto. Al 2° posto Peak che mette in fila Hofstetter, Roosen e Bloom.

00:01:01, 8 minuti fa