Al via la stagione di Froome e Bernal alla Route d’Occitanie: 1a tappa a Coquard davanti a Viviani

È un padrone di casa ad imporsi nella prima frazione della Route d’Occitanie, breve corsa a tappe in terra francese, fondamentale come avvicinamento verso il Tour de France con la presenza di favoriti come Egan Bernal e Chris Froome, subito insieme per affinare un'intesa. Nella volata al termine dei 187 km da Saint-Affrique a Cazouls-lès-Béziers, a spuntarla è stato Bryan Coquard che ha così conquistato anche la maglia da leader della corsa.

Epilogo scontato in una frazione senza particolari insidie altimetriche, con il francese della B/B Hotels-Vital Concept che è riuscito a battere il campione europeo Elia Viviani (in maglia Cofidis in questa stagione), Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren) e Andrea Pasqualon. Tra i big brutta caduta per Thibaut Pinot che è comunque giunto al traguardo finale.

