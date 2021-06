Ciclismo

Ciclismo, Route d'Occitanie - Cort Nielsen stacca Brambilla e vince l'ultima tappa, a Pedrero la generale

ROUTE D'OCCITANIE - Dopo la vittoria di Andrea Vendrame alla prima tappa, ci hanno provato Ciccone e Brambilla, ma non è arrivato un secondo successo italiano. Oggi è stata la volta di Gianluca Brambilla, andato in fuga, ma il corridore della Trek Segafredo è stato beffato da un Cort Nielsen performante anche in salita. Pedrero si difende dagli attacchi di Jesus Herrada e vince la generale.

00:01:20, 2 ore fa