Ciclismo

Route d'Occitanie - Pedrero vince la tappa regina e si prende la maglia, sfilandola a Vendrame

ROUTE D'OCCITANIE - Colpaccio di Antonio Pedrero che, dopo tanti tentativi, coglie il suo primo successo in carriera. Era stato uno dei più attivi all'ultimo Giro d'Italia, vince qui alla Route d'Occitanie nella tappa di Le Mourtis, la frazione regina di questa quattro giorni. Lo spagnolo giunge in solitaria al traguardo davanti a Jesús Herrada e Óscar Rodríguez. 6° posto per Giulio Ciccone.

00:00:50, un' ora fa