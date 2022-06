Ciclismo

Route d'Occitanie - Volata tutta italiana a Auterive: Bonifazio batte Moschetti e Elia Viviani

ROUTE D'OCCITANIE - Ultima tappa e arrivano gli italiani a sprintare ad Auterive. Vince Niccolò Bonifazio dopo un grande lavoro di squadra della TotalEnergies: 20° successo in carriera per lui che non alzava le braccia al cielo dall'agosto scorso. Matteo Moschetti fa 2° allo sprint, Viviani 4° alle spalle di Kanter. A Michael Woods, invece, la classifica generale.

00:01:10, un' ora fa