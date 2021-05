Ciclismo

Vuelta a Andalucia, Ruta del Sol - "Il Gorilla si batte ancora il petto": 158 vittorie per Greipel che batte Hodeg

VUELTA A ANDALUCIA, RUTA DEL SOL - Non è finito per nulla André Greipel che qualche giorno fa era tornato alla vittoria dopo più di 2 anni di digiuno. Lo spazio di qualche giorno e trova un'altra vittoria, questa volta alla Ruta del Sol. Battuti a Cúllar Vega i vari Álvaro Hodeg, Mads Pedersen e Kristoff. Che volata per il tedescone che fa 158 successi in carriera.

00:02:23, 20 minuti fa