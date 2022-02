Ciclismo

Ciclismo, Ruta del Sol - Che gara di Covi e Fortunato! Vince Kämna, a Poels la classifica, niente rimonta per Lopez

RUTA DEL SOL - Covi aveva cercato la 2a vittoria personale in questa Ruta del Sol, così come Fortunato aveva cercato la prima affermazione stagionale. I due azzurri sono stati però battuti da uno stoico Kämna che arriva per primo in cima al Chiclana de Segura. Niente da fare per Miguel Angel Lopez che mette tutta la squadra a fare l'andatura sull'ultima salita, ma Poels mantiene la leadership.

00:02:59, un' ora fa