Intoppo nella preparazione di Vincenzo Nibali in questo 2022. Lo Squalo dello Stretto, quest’anno in maglia Astana Qazaqstan, non sarà al via Ruta del Sol a causa di una positività al Covid-19 resa nota pochi minuti fa, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Il ciclista siciliano è fortunatamente asintomatico, ma non potrà essere al via della Ruta del Sol 2022, gara che parte mercoledì 16 febbraio. Nibali aveva debuttato in questo 2022 lo scorso 2 febbraio, alla Vuelta Valenciana, facendosi notare con una fuga di quasi 80 chilometri.

Subito dopo la Ruta del Sol, sarebbe arrivata la sua prima partecipazione ad una gara ProTour con l’Omloop Het Nieuwsblad il prossimo 26 febbraio. Fra cinque giorni Nibali farà un altro tampone di controllo, per poi capire assieme alla squadra come dovrà essere ricalibrata questa parte di stagione.

