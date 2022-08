L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert si è imposto nella classifica generale di questa breve corsa a tappe (quattro frazioni in programma, le due centrali decisamente impegnative in montagna ). Due giorni fa, in occasione dell’arrivo in salita a Pustevny, aveva conquistato il suo primo successo in carriera da professionista, oggi il 27enne ha messo le mani sulla graduatoria.