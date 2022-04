Ciclismo

Ciclismo, Scheldeprijs 2022 - Che botta! Gruppo spezzato in due da una maxi-caduta

Bruttissima caduta di gruppo a pochi chilometri dal traguardo. A causa dell’eccessiva tensione per guadagnare la posizione migliore in vista della volata, una ragazza sbaglia la traiettoria e si tira dietro mezzo gruppo. Fortunatamente nessuna conseguenza grave. Solo un grande spavento per tutti, commentatori compresi.

00:01:29, un' ora fa