Ciclismo, Scheldeprijs 2022 - Chiara Consonni e Rachele Barbieri ci provano, Lorena Wiebes trionfa: gli Highlights

Ancora una giornata in Belgio sia per gli uomini che per le donne per il grande ciclismo. In attesa della gara maschile è andata in scena la Scheldeprijs in versione femminile, giunta alla sua seconda edizione: non cambia la situazione tra 2021 e 2022, con Lorena Wiebes ad alzare nuovamente le braccia al cielo.

00:03:49, 3 ore fa