Ciclismo

Ciclismo, Scheldeprijs 2022 - Danny Van Poppel: "Ho trovato uno più veloce di me, ma il 2° posto non è male"

Quella che storicamente è una corsa per ruote veloci oggi è stata vinta in solitaria da Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux). Il norvegese classe '87, già primo in questa gara nel 2015, ha anticipato di una ventina di secondi Danny van Poppel (BORA - hansgrohe) e Sam Welsford (Team DSM).

00:02:20, un' ora fa