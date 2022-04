Saranno 21 le squadre al via dello Scheldeprijs 2022. , è considerata una sorta di mondiale per velocisti e tradizionalmente chiude la Primavera fiamminga. Come da tradizione, la partecipazione è sempre di ottimo livello con nove formazioni WorldTour iscritte a questa prova. A completare il gruppo, dal quale emergerà il successore di Jasper Philipsen, vincitore dell’ultima edizione, saranno nove Professional, tra le quali la Bardiani CSF Faizanè, unica squadra italiana al via, e tre compagini Continental. La corsa belga, in programma mercoledì 6 aprile , è considerata una sorta di mondiale per velocisti e tradizionalmente chiude la Primavera fiamminga. Come da tradizione, la partecipazione è sempre di ottimo livello con nove formazioni WorldTour iscritte a questa prova. A completare il gruppo, dal quale emergerà il successore di Jasper Philipsen, vincitore dell’ultima edizione, saranno nove Professional, tra le quali la Bardiani CSF Faizanè, unica squadra italiana al via, e tre compagini Continental.

Niente da fare per la Israel-Premier Tech. Troppe ancora le assenze nella squadra israeliana, che al momento ha sei corridori impegnati al Giro dei Paesi Baschi tra i pochi rimasti ‘salvi’ dal Covid. L’organizzazione, a nome del grande capo Jack Vissers, ha raccontato a Nieuwsblad l’accaduto, annunciando che non ci sarà un rimpiazzo per la squadra, fra gli altri, di Chris Froome: "Non c’è tempo per assicurarci un rimpiazzo per la squadra. Abbiamo ricevuto un loro messaggio in cui ci dicevano di non avere abbastanza corridori per riempire la startlist. Siamo con loro, è veramente dura per il gruppo in questo periodo. Mercoledì partiremo con 21 squadre, di cui 9 con licenza World Tour".

Dove seguire la Scheldeprijs in diretta tv e live streaming

La Scheldeprijs sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:00 su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Alpecin Fenix

PHILIPSEN Jasper

MERLIER Tim

BALLERSTEDT Maurice

LEYSEN Senne

PLANCKAERT Edward

VAN KEIRSBULCK Guilla

TAMINIAUX Lionel

Quick-Step

JAKOBSEN Fabio

BALLERINI Davide

KEISSE Iljo

MØRKØV Michael

STEELS Stijn

STEIMLE Jannik

VERNON Ethan

Lotto Soudal

DE LIE Arnaud

BEULLENS Cedric

VAN MOER Brent

KLUGE Roger

SCHWARZMANN Michae

SELIG Rüdiger

VERMEERSCH Florian

Intermarché

KRISTOFF Alexander

DE GENDT Aime

DEVRIENDT Tom

PEÁK Barnabás

PLANCKAERT Baptiste

THIJSSEN Gerben

VAN POPPEL Boy

Bora

BENNETT Sam

LAAS Martin

HALLER Marco

MEEUS Jordi

MULLEN Ryan

POLITT Nils

VAN POPPEL Danny

Cofidis

ALLEGAERT Piet

KREDER Wesley

BOHLI Tom

DELETTRE Alexandre

SAJNOK Szymon

WALLAYS Jelle

VANBILSEN Kenneth

Bike-Exchange

GROENEWEGEN Dylan

BALMER Alexandre

EDMONDSON Alexander

BEWLEY Samuel

MEZGEC Luka

O’BRIEN Kelland

STEWART Campbell

Dsm

BOL Cees

ARNDT Nikias

DENZ Nico

MÄRKL Niklas

DAINESE Alberto

VAN UDEN Casper

WELSFORD Sam

Trek

ABERASTURI IZAGA Jon

VERGAERDE Otto

HOOLE Daan

LIEPINS Emils

MOSCHETTI Matteo

THEUNS Edward

BRUSTENGA MASAGUE

Uae Team Emirates

ACKERMANN Pascal

GROß Felix

BJERG Mikkel

BRUNEL Alexys

MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian

LAENGEN Vegard Stake

TROIA Oliviero

B e B Hotels

HEIDEMANN Miguel

MOZZATO Luca

PARISELLA Raphael

LAGREE Adrien

LEMOINE Cyril

MORICE Julien

WARLOP Jordi

Bardiani

MODOLO Sacha

BONILLO MARTIN Iker

COLNAGHI Luca

FIORELLI Filippo

GABBURO Davide

ZANONCELLO Enrico

ZOCCARATO Samuele

Bingoal

DUPONT Timothy

ANIOLKOWSKI Stanislaw

DE MAEGHT Dorian

LAUK Karl Patrick

WIRTGEN Tom

PEYSKENS Dimitri

ROBEET Ludovic

Sport Vlaanderen

WEEMAES Sasha

APERS Ruben

REYNDERS Jens

VERWILST Aaron

VAN POUCKE Aaron

MARIT Arne

VAN ROOY Kenneth

Arkea

BOUHANNI Nacer

NOPPE Christophe

DECLERCQ Benjamin

GRONDIN Donavan

LEDANOIS Kevin

MCLAY Daniel

PAJUR Markus

Novo Nordisk

BEADLE Hamish

CEURENS Robbe

CLANCY Stephen

IRVINE Declan

KOPECKÝ Matyáš

PERON Andrea

POLI Umberto

TotalEnergies

BONIFAZIO Niccolò

BODNAR Maciej

DUJARDIN Sandy

SOUPE Geoffrey

TERPSTRA Niki

VAN GESTEL Dries

OSS Daniel

UnoX

ABRAHAMSEN Jonas

HALVORSEN Kristoffer

GUDMESTAD Tord

EDVARDSEN-FREDHEI

SAUGSTAD Lars

WÆRENSKJOLD Søren

WÆRSTED Syver

Beat Cycling

BÜCHLI Matthijs

BOONS Jente

BOUTS Jordy

DAEMEN Stijn

DISSEL Bram

HOPPEZAK Vincent

KERCKHAERT Jochem

EvoPro Racing

VAN STAEYEN Michaël

FEELEY Daire

FRANCK Eamon

GUINET Dylan

MC LAUGHLIN Mitchell

MC DUNPHY Conn

VERHEYEN Maarten

Minerva Cycling

BORRA Gilles

D´HEYGERE Gil

JOSEPH Thomas

MUSEEUW Stefano

DHAEYE Enrico

DEBAELE Jorre

VANDEVELDE Yentl

