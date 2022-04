Ciclismo

Scheldeprijs - Kristoff se ne va sul pavé, Merlier e Philipsen beffati, Jakobsen dietro: gli highlights

SCHELDEPRIJS - Era Jakobsen contro Merlier, con l'Alpecin Fenix che poteva anche giocarsi la carta Philipsen. A beffare tutti, però, ci ha pensato Kristoff che ha anticipato partendo sul pavé. Solo piazzamenti per Merlier e Philipsen, va addirittura peggio per Jakobsen che si era già staccato in precedenza. Solo 15° il corridore della Quick Step Alpha Vinyl.

00:02:50, 38 minuti fa