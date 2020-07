Squalificato per doping fino al 2024, Riccardo Riccò ha deciso di ripartire grazie all'esperienza maturata nel campo della gelateria. Aprirà un'attività nel modenese.

Correva l’anno 2008, e Riccardo Riccò faceva altrettanto. Il ciclista modenese si era affermato improvvisamente tra lo scenario ciclistico mondiale, chiudendo il Giro 2008 dietro a Contador. Un secondo posto che lo aveva proiettato come una delle promesse di maggior rilievo nel ciclismo italiano.

Da lì in poi, una lenta discesa verso il baratro sportivo: Riccò fu fermato per doping nel successivo Tour de France. Nel 2012 la maxi-squalifica fino al 2024 lo allontanò definitivamente dal ciclismo. Poi la decisione di rifarsi una vita lontano dall’Italia: assieme alla moglie Melissa si è trasferito alle Canarie, dove ha aperto una gelateria di successo, chiamata “Chocoloco”.

Ma la nostalgia del Belpaese si è fatta sentire, e oggi Riccò è pronto a tornare in Italia: aprirà un’altra gelateria sfruttando l’esperienza maturata in questi anni. La nuova “Chocoloco” aprirà in un centro commerciale di Vignola, nel modenese, la terra dell’ex ciclista.

