Quest'oggi ci sono state due importanti defezioni nella prima giornata della Settimana Coppi&Bartali, che ha visto prima il successo di Mareczko nella volata con Cavendish, poi la vittoria della Israel nella cronosquadre. Cavendish ha comunque conquistato la maglia di leader per la somma di piazzamenti nelle due semi-tappe. Erano attesi ai nastri di partenza Giovanni Visconti, uomo di punta della Bardiani, e soprattutto Gianni Moscon che con questa corsa avrebbe dovuto mettere fieno in cascina in vista delle Classiche del Nord.

Niente da fare per Gianni Moscon che non è stato poi portato alla Settimana Coppi&Bartali dall'Ineos Grenadiers per un problema al polso che dura ormai da qualche settimana. Il corridore trentino aveva rimediato una brutta caduta alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e non si era poi presentato al Trofeo Laigueglia. Lo staff medico del team britannico non ha lasciato semaforo verde al corridore e lo ha esortato a non prendere parte a nessuna corsa fin quando il problema al polso sia completamente risolto. Risultato: addio alla campagna delle Classiche per Moscon.

Fuori causa anche Giovanni Visconti, nonostante l'esperto corridore della Bardiani lo si era visto sia alla Milano-Sanremo che al Trofeo “Per Sempre” Alfredo Binda. Il problema è che Visconti aveva gareggiato nonostante un problema al piede rimediato in precedenza all'Istrian Spring Trophy. Nel week end questo infortunio si è aggravato e gli ultimi accertamenti medici hanno dato come responso una micro-frattura al terzo metatarso del piede sinistro. Visconti non tornerà quindi in corsa fino alla fine di aprile.

Settimana Coppi e Bartali Cavendish, ko in volata da Mareczko ma è il nuovo leader 3 ORE FA

Giro d'Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42