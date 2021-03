Arrivo in salita a Sogliano al Rubicone per la seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2021. Al termine dei 163 chilometri previsti dopo la partenza da Riccione ad imporsi è il danese Jonas Vingegaard. Il corridore della Jumbo-Visma ha trionfato in uno sprint ristretto, agguantando la seconda vittoria stagionale e la maglia di leader della classifica generale. Due corridori all’attacco nella prima fase di gara: Marton Dina (Eolo Kometa) e Xabier Azparren (Euskaltel Euskadi). Il gruppo però, come di consueto, ha saputo gestire al meglio la situazione chiudendo ad una ventina di chilometri dal traguardo il gap.

Nel finale l’attacco in coppia del belga Vansevenant (Deceuninck Quick Step) assieme al giovanissimo spagnolo Ayuso (Colpack Ballan). I due hanno guadagnato una ventina di secondi sul plotone dei migliori, ma i migliori sono rientrati sul duetto proprio nelle ultime centinaia di metri. Lanciato lo sprint ristretto: vittoria per Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che ha preceduto il colombiano Ivan Ramiro Sosa (INEOS Granadiers) e l’australiano Nick Schultz (Team BikeExchange).

