Mathieu van der Poel, dopo una Settimana Coppi e Bartali in programma dal 22 al 26 marzo. Non è ancora ufficiale, visto che l'atleta dell'Alpecin Fenix era inizialmente iscritto alla Brugge-De Panne del 23 marzo e la E3 Saxo Bank Classic del 26 marzo, ma il team belga ha spiegato che si sta andando verso questa direzione (in squadra ci saranno anche De Bondt e Mareczko). , dopo una preparazione specifica in Spagna , sta pensando di ritornare alle corse ripartendo dall'Italia. In quale gara? Purtroppo non stiamo parlando di Milano-Torino o Milano-Sanremo, ma il corridore neerlandese sta pensando di rimettere il numero dietro la schiena allain programma dal. Non è ancora ufficiale, visto che l'atleta dell'Alpecin Fenix era inizialmente iscritto alla Brugge-De Panne del 23 marzo e la E3 Saxo Bank Classic del 26 marzo, ma il team belga ha spiegato che si sta andando verso questa direzione (in squadra ci saranno anche De Bondt e Mareczko).

In sostanza, le due Classiche avrebbero costretto van der Poel a un dispendio di energie troppo importante mentre la corsa a tappe italiana permette di diluire un po' gli sforzi durante la settimana. La Settimana Coppi e Bartali non è mai una corsa battuta dai grandi nomi, ma vedremo comunque grandi firme alla partenza da Riccione. Hanno infatti confermato la loro presenza corridori come Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang, Chris Froome, Alberto Bettiol, Tobias Foss, Alessandro Covi e Marc Hirschi. Ci sarà da divertirsi.

