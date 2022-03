Van Aert chiama e van der Poel risponde. Potremmo quasi riassumere così la giornata, considerando quanto fatto dal belga e dal neerlandese. Van Aert ha vinto la E3 Saxo Bank Classic attaccando a 80 km dal traguardo e poi ancora a 42 dall'arrivo, non che il corridore dell'Alpecin Fenix sia stato da meno alla Settimana Coppi e Bartali. Van der Poel se n'è andato a 50 km dall'arrivo dopo aver fatto tirare tutta la squadra. Ormai uscito di classifica, non faceva più paura per la generale, ma questa poteva essere una tappa per ruote veloci (di un certo tipo) e le squadre hanno rimontato in massa. Era una tappa per Hayter, già vincitore a Longiano, e la Ineos ha bloccato tutto. Anche i tentativi successivi di Conci e Schmid. In volata, però, ecco rispuntare van der Poel, proprio lui, con VDP che batte tutti allo sprint dopo tanti km in solitaria. Impressionante. Dopo il 3° posto della Sanremo, sarà da considerare anche lui per la vittoria al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 3h59'49'' 2. Ethan Hayter st 3. Rémy Mertz st 4. Dion Smith st 5. Mick van Dijke st 6. Koen Bouwman st 7. Jan Polanc st 8. Omer Goldstein st 9. Erik Fetter st 10. Natnael Tesfatsion st

E3 Classic Van Aert scatenato! Altra Classica vinta: è doppietta Jumbo 2 ORE FA

6 in fuga, poi van der Poel attacca a 50 km dal traguardo

Dopo un solo km viene via la fuga di giornata con l'attacco di Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces), Garosio (Biesse-Carrera), Piras (Beltrami Tre Colli), Rivi (Eolo Kometa), Wright (MGK Vis) e Dima (Giotti Victoria Savini Due). I sei al comando guadagnano fino a tre minuti sul gruppo, prima che l'Alpecin Fenix cominci a tenere d'occhio il margine della fuga. La corsa viaggia via tranquilla sui primi due GPM, con Garosio che si va a prendersi i punti per consolidare la sua leadership in testa alla classifica scalatori. Dopo il Goraiolo prova un allungo Wirtgen che viene però ripreso una volta entrati nel circuito finale. Poi, all'improvviso, l'attacco di van der Poel che ai -50 dal traguardo va a riprendere - da solo - i fuggitivi prima del secondo passaggio a Vico.

Van der Poel attacca sul GPM di Vico alla Settimana Coppi e Bartali 2022 Credit Foto Getty Images

Garosio per i GPM, van der Poel ripreso

Sul GPM, restano davanti solo van der Poel, Rivi, Wirtgen e Garosio, che si prende altri punti per la sua maglia. Il gruppo però sta per rientrare e, a questo punto, van der Poel attacca in solitaria all'ultimo giro. Sull'ultima salita, però, il neerlandese viene raggiunto dal plotone e partono nuovi attacchi con i tentativi di Nicola Conci e Mauro Schmid. Azioni però velleitarie, con il gruppo che neutralizza anche questi attacchi con il ritmo della Ineos Grenadiers del leader Dunbar.

Ancora van der Poel: batte tutti in volata

Sembra tutto pronto per la volata e così è con gli uomini in nero che preparano lo sprint per Ethan Hayter. Ma, in volata, ecco che rispunta van der Poel che si mette tutti alle spalle. Proprio Hayter che fa 2°, oltre a Mertz, Dion Smith e van Dijke. Primo successo stagionale per VDP che si rilancia in vista delle Classiche delle pietre.

Altro arrivo in parata dei Jumbo: rivivi il trionfo di van Aert

E3 Classic Craddock cade già al momento della firma: ecco il perché del ritiro 6 ORE FA