Roncofreddo, Monteleone e Longiano da ripetere quattro volte. Una tappa per scattisti e fantasisti, ecco che si sono mossi corridori come van der Poel e Vincenzo Nibali. Il neerlandese ha fatto condurre il gruppo dalla propria squadra e ha provato l'attacco all'ultimo giro, ma è stata poi l'esperienza e la verve della Ineos a bloccare tutti e tutto. Nel finale, dopo un gran lavoro di Geraint Thomas, ecco l'azione di Hayter che, lanciato da Tulett, ha messo tutti in fila sul muro di Longiano. Il duo della Ineos ha fatto 1° e 3°, nel mezzo un ottimo Matteo Sobrero che si conferma adatto a finali di questo tipo. Parlando della Ineos, maglia di leader che finisce agli uomini in nero e sarà Dunbar, anche lui nel gruppo dei migliori, a indossare la maglia nella prossima frazione di San Marino. La tappa regina di questa Settimana. Dopo la vittoria di Schmid nella volata di Riccione , comincia a farsi dura la Settimana Coppi e Bartali con la frazione di Longiano che prevedeva ben 12 salite.da ripetere quattro volte. Una tappa per scattisti e fantasisti, ecco che si sono mossi corridori come. Il neerlandese ha fatto condurre il gruppo dalla propria squadra e ha provato l'attacco all'ultimo giro, ma è stata poi l'esperienza e la verve dellaa bloccare tutti e tutto. Nel finale, dopo un gran lavoro di, ecco l'azione diche, lanciato da Tulett, ha messo tutti in fila sul muro di Longiano. Il duo della Ineos ha fatto 1° e 3°, nel mezzo un ottimoche si conferma adatto a finali di questo tipo. Parlando della Ineos, maglia di leader che finisce agli uomini in nero e sarà, anche lui nel gruppo dei migliori, a indossare la maglia nella prossima frazione di San Marino. La tappa regina di questa Settimana.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Eddie Dunbar 8h24'40'' 2. Ethan Hayter +6'' 3. Matteo Sobrero +14'' 4. Ben Tulett +16'' 5. Natnael Tesfatsion +20'' 6. Diego Ulissi +20'' 7. Nicola Conci +20'' 8. Marc Hirschi +20'' 9. Thomas Presenti +20'' 10. Gianluca Brambilla +20'' 15. Vincenzo Nibali +20'' 19. Geraint Thomas +59'' 23. Mathieu van der Poel +1'29'' 118. Chris Froome +36'02''

Foss subito costretto al ritiro

Pronti, via e c'è subito una caduta. Tra i corridori coinvolti c'è anche Tobias Foss, il capitano della Jumbo Visma, che è costretto ad abbandonare dopo 5 km. Continui scatti e parte la fuga composta da Gamper (Bora Hansgrohe), van den Berg (Education-EasyPost), Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Zambelli (Work Service Vitalcare Vega). Vantaggio massimo di 4'50'', con l'Alpecin Fenix di Mathieu van der Poel a condurre le operazioni in gruppo.

Van der Poel e Nibali ci provano: la Ineos blocca tutti

Passati da Longiano, ecco il circuito da ripetere in quattro occasioni. Dopo Roncofreddo, la bagarre scatta sul Monteleone, ma nessuno riesce davvero ad evadere dal gruppo. Van der Poel ci riprova nel giro finale insieme al compagno di squadra Riesebeek: i due vengono ripresi da Ulissi, Ardila, Tulett, Uijtdebroeks, Nibali e Carboni e insieme riescono a riportarsi sulla testa della corsa. In gruppo si muove a questo punto la Ineos Grenadiers, con un grande Geraint Thomas in versione gregario. Gli uomini in nero riescono così a rimontare e a neutralizzare la fuga.

Van der Poel attacca nell'ultimo giro della seconda tappa - Settimana Coppi e Bartali 2022 Credit Foto Getty Images

Hayter batte Sobrero

Ci prova anche Hayter ma non riesce a scappar via, mentre comincia a far fatica van der Poel che si stacca definitamente sulla discesa di Monteleone. L'ultimo a scattare è quello di Ardila, anche lui alla seconda azione di giornata, ma il colombiano viene ripreso a 500 metri dal traguardo sulla salita di Longiano. Scatta la volata con Tulett che lancia Hayter, che accende un bellissimo duello con Sobrero, vinto poi dallo stesso britannico. Si piazzano alle loro spalle Conci, Tesfatsion e Ulissi. Ma sono tutti lì, compreso Eddie Dunbar che si prende la maglia di leader. Van der Poel perderà invece 1'09'' dai migliori.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Ethan Hayter 4h11'46'' 2. Matteo Sobrero st 3. Ben Tulett st 4. Nicola Conci st 5. Natnael Tesfatsion st 6. Diego Ulissi st 7. Marc Hirschi st 8. Cian Uijtdebroeks st 9. Gianluca Brambilla st 10. Floris De Tier st 16. Vincenzo Nibali st 24. Geraint Thomas +0''39 30. Mathieu van der Poel +1'09'' 74. Chris Froome +21'09''

