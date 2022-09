Ciclismo

Simac Ladies Tour - Lorena Wiebes così devastante che fa vincere la compagna di squadra: volata a Charlotte Kool

SIMAC LADIES TOUR - Niente tris di fila per Lorena Wiebes, perché la leader della generale lascia la vittoria alla sua compagna di squadra Charlotte Kool in quello che è sembrato più un attacco a due che una preparazione della volata in quel di Gennep. Adesso arriverà qualche montagna, la Wiebes (20 vittorie in stagione) resterà in testa alla generale?

00:01:42, 16 minuti fa