Il 4 febbraio è il World Cancer Day , una giornata per la prevenzione e la cura del cancro, per celebrare gli eroi sopravvissuti alla malattia che possano aiutare fornendo aiuto e motivazione, ma anche comprensione della malattia stessa.

Lo sport si è spesso fatto veicolo di questo importante messaggio e non può essere da meno nel 2021. Di conseguenza, tanti atleti e celebrità del mondo dello sport, il 4 febbraio 2021, si uniranno alla “Solidarity Challenge”, pedalata per la lotta al cancro su Zwift , così che si possa stare tutti insieme, anche se da parti del mondo diverse.

In un anno come questo, purtroppo, la pandemia del Covid19 ha invaso gli ospedali, mettendo in difficoltà anche le aree dedicate ai pazienti oncologici perciò, mai come adesso, la necessità di avere cure salvavita e trattamenti per la malattia, è altissima. Purtroppo le stime dei malati di cancro sono cresciute in quest’anno, aumentando di 10 milioni di malati nel solo 2020.