Ciclismo

Sonny Colbrelli vola e domina la Bernocchi, è doppietta per lui con una dedica tutta speciale

Sonny Colbrelli è il numero 1 e in gruppo si fa sentire, tanto che, per il secondo anno consecutivo, incide il suo nome sulla Coppa Bernocchi battendo in volata Manuel Belletti (Androni) e Paolo Simion (Bardiani)

00:01:09, 16/09/2018 alle 14:34