Dopo una lunga attesa per la pandemia, il ciclismo internazionale entra nel vivo in questa stagione 2020. Oggi, sabato 1° marzo, le Strade Bianche daranno il via alle danze del calendario World Tour. Una serie di eventi incessante quella che dovranno fronteggiare i corridori, senza un attimo di tregua.

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), da questo punto di vista, vorrà farsi trovar pronto. Lo Squalo, nonostante le 35 primavere, ha sempre grandi ambizioni. I suoi obiettivi saranno i Mondiali (ospitati dalla Svizzera in quel di Aigle Martingy) e il Giro d’Italia. Pertanto il test sullo sterrato senese sarà probante per il ciclista siciliano. Prima del via della competizione, però, una spiacevole sorpresa ha riguardato la Trek-Segafredo: stanotte, infatti, dei ladri sono entrati in azione nell’albergo di Siena che ospita la compagine, come rivela gazzetta.it.

L’obiettivo è stato il camion che conteneva una ventina di biciclette della squadra femminile: sono stati rubati anche sei modelli Emonda, lo stesso usato da Nibali. Nella refurtiva non vi è la bici di Elisa Longo Borghini. Nonostante l’inconveniente, le sei cicliste saranno al via della competizione riservata alle donne, che inizierà alle 12.00.

