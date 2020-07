Sabato 1° agosto tornerà il grande ciclismo con il primo appuntamento del calendario World Tour. Da Siena partirà la 14esima edizione delle Strade Bianche, la prima Classica dell'anno. Come vederla sui canali di Eurosport, DAZN e su Eurosport Player.

Il ciclismo riparte e riparte anche il calendario World Tour. Si ricomincia dalle Strade Bianche, la prima classica della stagione che si sarebbe dovuta disputare nel marzo scorso. La corsa sullo sterrato toscano sarà effettivamente la prima grande corsa della stagione 2020, con l'inedito appuntamento di sabato 1° agosto.

Le Strade Bianche in tv

Le Strade Bianche 2020 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) a partire dalle 16:50 circa, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. La prima Classica della stagione sarà trasmessa in streaming anche su Eurosport Player con tanti contenuti speciali in più e senza pubblicità. La corsa toscana sarà visibile anche a tutti gli abbonati DAZN che hanno a disposizione i due canali di Eurosport: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Le Strade Bianche in Live Streaming su Eurosport Player

La prima Classica World Tour sarà ovviamente disponibile su Eurosport Player. Ogni corsa del circuito internazionale sarà trasmessa in DIRETTA, con contenuti e analisi esclusivi in Live Streaming solo su Eurosport Player. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. Il pass mensile è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Dettagli della corsa

Siena-Siena di 184 km

Sabato 1° agosto: partenza da Siena alle 13:45, orario previsto d'arrivo alle 18.30 a Piazza del Campo di Siena.

