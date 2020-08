Dal nostro partner OAsport.it

Non una ripartenza fortunata quella di Vincenzo Nibali dopo il lungo stop per il lockdown. Il siciliano, capitano della Trek-Segafredo, si è presentato al via della Strade Bianche 2020, ma sullo sterrato toscano non è riuscito a dire la sua, essendo costretto al ritiro dopo circa 100 km a causa di una caduta, che ha coinvolto anche Alaphilippe.

Due forature ed una caduta per Nibali dopo il 7° tratto di sterrato. Il siciliano ha sentito dolore alla mano sinistra ed ha preferito abbandonare la corsa per precauzione in vista dei prossimi obiettivi. Nel tardo pomeriggio è arrivato il primo responso, con il corridore della Trek che ha riportato un trauma distorsivo alla mano sinistra con interessamento dell'eminenza tenare. A rischio le prossime gare, a partire dal Gran Trittico lombardo previsto per lunedì 3 agosto.

