Ecco i partecipanti e le squadre che saranno in scena sabato 1° agosto per la prima Classica dell'anno. Il ciclismo riparte per davvero e lo fa dalle Strade Bianche 2020, con la Siena-Siena di 184 km. Tra i favoriti van der Poel, Sagan, Alaphilippe, Lutsenko, Gilbert e Van Avermaet. Ci sarà anche Nibali in sostegno a Mollema e Brambilla (articolo in aggiornamento).

Ci siamo! È scattato il conto alla rovescia per la prima Classica dell'anno, il primo appuntamento World Tour del 2020 dopo la pandemia da coronavirus. Parliamo della mitica Strade Bianche, giunta alla 14esima edizione che si snoderà tra le vie di Siena il prossimo 1° agosto. Tanti i partecipanti di lusso: da Peter Sagan a Greg Van Avermaet, passando per corridori che questa corsa l'hanno già vinta come Kwiatkowski, Stybar, Gilbert, Benoot e Alaphilippe che ha centrato il successo nella passata stagione. Grande attesa anche per Mathieu van der Poel 'guidato' da Sbaragli e Modolo e infine Vincenzo Nibali che, questa volta, fungerà da compagno di squadra a Gianluca Brambilla.

Le Strade Bianche sarà trasmessa su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) sabato 1° agosto a partire dalle 16.50 e in streaming su Eurosport Player e Eurosport 1 HD del pacchetto DAZN.

AG2R La Mondiale

Corridore Nazione Classe Clément CHAMPOUSSIN Francia '98 (22 anni) Silvan DILLIER Svizzera '90 (29 anni) Dorian GODON Francia '96 (24 anni) Lawrence NAESEN Belgio '92 (27 anni) Oliver NAESEN Belgio '90 (29 anni) Andrea VENDRAME Italia '94 (26 anni) Lawrence WARBASSE Stati Uniti '90 (30 anni)

Quasi definita la squadra francese che avrà come punte Naesen e Dillier, oltre alla presenza del nostro Andrea Vendrame che non corre da Febbraio quando ci fu il caos all'Emirates Tour.

Astana

Corridore Nazione Classe Fabio FELLINE Italia '90 (30 anni) Jakob FUGLSANG Danimarca '85 (35 anni) Ion IZAGIRRE Spagna '89 (31 anni) Alexey LUTSENKO Kazakhistan '92 (27 anni) Davide MARTINELLI Italia '93 (27 anni)

Tutta la squadra sarà compatta per Lutsenko che punta subito alle Strade Bianche per lasciare un segno, ma occhio anche Fuglsang che in questi percorsi riesce (quasi) sempre a piazzare la stoccata vincente.

Bora-Hansgrohe

Corridore Nazione Classe Cesare BENEDETTI Italia '87 (32 anni) Daniel OSS Italia '87 (33 anni) Peter SAGAN Slovacchia '90 (30 anni) Maximilian SCHACHMANN Germania '94 (26 anni)

Si lavora per far vincere Peter Sagan che ancora non ha mai conquistato un'edizione delle Strade Bianche. Come al solito sarà seguito dal suo uomo squadra Daniel Oss.

Bahrain-McLaren

Corridore Nazione Classe Enrico BATTAGLIN Italia '89 (30 anni) Sonny COLBRELLI Italia '90 (30 anni) Ivan GARCÍA CORTINA Spagna '95 (24 anni) Dylan TEUNS Belgio '92 (28 anni)

Squadra molto 'carica' in vista dei grandi Giri con un Landa in super condizione, intanto per le Strade Bianche ci sono Battaglin, Colbrelli e Teuns. Tutti e tre potenzialmente protagonisti in Toscana. Chi avrà una chance?

CCC Team

Corridore Nazione Classe Simon GESCHKE Germania '86 (34 anni) Greg VAN AVERMAET Belgio '85 (35 anni)

Nel suo importante palmarès manca proprio un'edizione delle Strade Bianche a Van Avermaet e il campione olimpico (conserverà il titolo per un altro anno) vuole far saltare il banco proprio in questa stagione di incertezza.

Deceuninck-Quick Step

Corridore Nazione Classe Julian ALAPHILIPPE Francia '92 (28 anni) Kasper ASGREEN Danimarca '95 (25 anni) Davide BALLERINI Italia '94 (25 anni) Mikkel HONORÉ Danimarca '97 (23 anni) Bob JUNGELS Lussemburgo '92 (27 anni) Pieter SERRY Belgio '88 (31 anni) Zdenek STYBAR Repubblica Ceca '85 (34 anni)

Ovviamente il capitano sarà Julian Alaphilippe che proprio durante la scorsa stagione conquistò le Strade Bianche, una delle tante corse vinte dal francese. Ma la Quick Step, si sa, ha sempre un piano B e un piano C ed occhio quindi a Stybar e Jungels che possono fare male su certi tipi di percorsi.

Education First

Corridore Nazione Classe Alberto BETTIOL Italia '93 (26 anni) Michael WOODS Canada '82 (23 anni)

Ancora da definire la squadra statunitense che potrà contare però di Alberto Bettiol che dopo la primavera 2019, vuole regalarsi un'estate 2020 piena di successi.

Groupama-FDJ

Corridore Nazione Classe Kevin GENIETS Lussemburgo '97 (23 anni) Stefan KÜNG Svizzera '93 (26 anni)

FDJ tutta da completare: per ora ci sono Geniets e Küng che ha appena conquistato il titolo di campione nazionale svizzero a cronometro.

Israel Start-up

Corridore Nazione Classe Travis McCABE Stati Uniti '89 (31 anni) Krists NEILANDS Lettonia '94 (25 anni)

È stata la squadra più chiacchierata di questa stagione grazie all'ingaggio di Chris Froome, che avverrà solo nel 2021. Tocca pensare a questa stagione e a gettare le basi per i successi futuri...

Jumbo-Visma

Corridore Nazione Classe Amund Grondahl JANSEN Novegia '94 (26 anni) Bert-Jan LINDEMAN Paesi Bassi '89 (31 anni) Paul MARTENS Germania '83 (36 anni) Mike TEUNISSEN Paesi Bassi '92 (27 anni) Antwan TOLHOEK Paesi Bassi '94 (26 anni) Wout VAN AERT Belgio '94 (25 anni) Maarten WYNANTS Belgio '82 (38 anni)

Il capitano sarà van Aert che punta ad un successo sfruttando le sue grandi qualità di sprinter nel finale, aiutato da Teunissen.

Lotto Soudal

Corridore Nazione Classe Philippe GILBERT Belgio '82 (38 anni) Stefano OLDANI Italia '98 (22 anni) Tosh VAN DER SANDE Belgio '90 (29 anni) Florian VERMEERSCH Belgio '99 (21 anni)

Tocca a Gilbert dimostrare ancora la sua voglia di vincere, con il belga che ha lasciato dopo diversi anni la Quick Step per approdare alla Lotto Soudal. Riuscirà a far sua le Strade Bianche a 38 anni?

Mitchelton-Scott

Corridore Nazione Classe Alexander KONYCHEV Italia '98 (22 anni)

Squadra ancora da definire dopo i burrascosi avvenimenti della Primavera con il mancato ingresso del nuovo sponsor. Intanto viene data una grossa chance al giovane italiano Konychev.

Movistar

Corridore Nazione Classe Carlos Alberto BETANCUR Colombia '89 (30 anni) Davide VILLELLA Italia '91 (29 anni)

È una Movistar profondamente cambiata nell'ultima stagione con gli addii importanti di fine 2019 (Landa e Quintana su tutti). Come si riorganizzerà la squadra spagnola?

NTT Pro Cycling

Corridore Nazione Classe Samuele BATTISTELLA Italia '98 (21 anni) Edvald BOASSON HAGEN Norvegia '87 (33 anni) Matteo SOBRERO Italia '97 (23 anni)

Ci saranno i giovani italiani Battistella e Sobrero a trascinare una delle squadre più attive e più 'forti' nel panorama virtuale che si è sviluppato in Primavera. La vera punta sarà Boasson Hagen ancora a caccia di volate impegnative.

Team Ineos

Corridore Nazione Classe Michal KWIATKOWSKI Polonia '90 (30 anni) Gianni MOSCON Italia '94 (26 anni)

In attesa di vedere i grandi capitani all'opera, Kwiatkowski scalda i motori in una delle corse in cui ha già trionfato in carriera. In strada anche il nostro Gianni Moscon.

Team Sunweb

Corridore Nazione Classe Nikias ARNDT Germania '91 (28 anni) Tiesj BENOOT Belgio '94 (26 anni) Cees BOL Paesi Bassi '95 (25 anni) Marc HIRSCHI Svizzera '98 (21 anni) Soren KRAGH ANDERSEN Danimarca '94 (25 anni) Joris NIEUWENHUIS Paesi Bassi '96 (24 anni) Sam OOMEN Paesi Bassi '95 (24 anni) Jasha SÜTTERLIN Germania '92 (27 anni) Nicolas ROCHE Irlanda '84 (36 anni)

La corazzata Sunweb pensa allo stesso modo tra Grandi Giri e Classiche: il team olandese punta tutto su Benoot già vincitore delle Strade Bianche nel 2018.

Trek Segafredo

Corridore Nazione Classe Gianluca BRAMBILLA Italia '87 (32 anni) Vincenzo NIBALI Italia '84 (35 anni) Bauke MOLLEMA Paesi Bassi '86 (33 anni) Quinn SIMMONS Stati Uniti 2001 (19 anni) Toms SKUJINS Lettonia '91 (29 anni)

C'è l'occasione di vedere finalmente Vincenzo Nibali con la nuova maglia della Trek Segafredo, ma i capitani saranno Mollema e Brambilla più avvezzi a questi tipo di percorsi.

UAE Emirates Team

Corridore Nazione Classe Alberto RUI COSTA Portogallo '86 (33 anni) Davide FORMOLO Italia '92 (27 anni) Sergio HENAO Colombia '87 (32 anni) Tadej POGACAR Slovenia '98 (21 anni) Diego ULISSI Italia '89 (31 anni)

Nelle gare da un giorno Rui Costa è sempre da tenere in considerazione, in più c'è anche Pogacar che si metterà in mostra al Tour de France dopo il podio conquistato all'ultima Vuelta. C'è anche il nostro Diego Ulissi che conosce molto bene il percorso.

Alpecin-Fenix

Corridore Nazione Classe Floris DE TIER Belgio '92 (28 anni) Sacha MODOLO Italia '87 (33 anni) Kristian SBARAGLI Italia '90 (30 anni) Mathieu VAN DER POEL Paesi Bassi '95 (25 anni) Gianni VERMEERSCH Belgio '92 (27 anni)

È la squadra di Mathieu van der Poel che era il grande favorito a marzo, poi la pandemia ha cambiato tutti gli scenari. L'olandese sarà ancora l'uomo da battere? Lui ci proverà, sostenuto da Sbaragli e Modolo.

Androni-Sidermec

Corridore Nazione Classe Francesco GAVAZZI Italia '84 (35 anni) Simon PELLAUD Svizzera '92 (27 anni)

Ancora da definire la squadra di Gianni Savio che, come al solito, vuole sfruttare al massimo la possibilità di partecipare a queste grandi corse.

Arkéa-Samsic

Corridore Nazione Classe Élie GESBERT Francia '95 (25 anni) Diego ROSA Italia '89 (31 anni) Florian VACHON Francia '85 (35 anni)

È la squadra di Nairo Quintana, ma il colombiano affronterà un percorso diverso per essere al meglio del Tour de France. Tra gli italiani spicca la presenza di Diego Rosa.

B&B Hotels-Vital Concept

Ancora da definire

Bardiani-CSF-Faizanè

Ancora da definire

Circus-Wanty Gobert

Corridore Nazione Classe Fabien DOUBEY Francia '93 (26 anni) Timothy DUPONT Belgio '87 (32 anni) Quinten HERMANS Belgio '95 (24 anni) Xandro MEURISSE Belgio '92 (28 anni) Maurits LAMMERTINK Paesi Bassi '90 (29 anni) Pieter VANSPEYBROUCK Belgio '87 (33 anni) Loïc VLIEGEN Belgio '93 (26 anni)

Formazione professional tutta da scoprire anche se spicca la presenza di Xandro Meurisse che ha fatto classifica generale all'ultimo Tour de France.

