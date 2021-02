La Strade Bianche sarà trasmessa in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky), e sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming della gara sarà trasmesso su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi la corsa integrale e senza pubblicità. Inoltre, la Strade Bianche sarà visibile On Demand su Eurosport Player e anche in streaming sul sito di Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( abbonati a 99 centesimi per tre mesi ).

Classico percorso mosso e ondulato che troviamo nelle colline toscane, con ben 11 settori di strade in sterrato (per un totale di 63 km). Il primo settore comincia dopo 18 km dalla partenza da Siena (lungo 2,1 km), poi via via tutti gli altri in attesa di un attacco decisivo. Non mancheranno le salite, con il Montalcino su cui si scollinerà dopo 66,2 km (4 km al 5%). Nel finale avremo prima Colle Pinzuto al km161,2 (2,4 km al 15% di pendenza massima) e il Tolfe al km 167 (con punte al 18%). Una volta entrati a Siena, strada in leggera salita fino ai -2 dal traguardo con pendenze fino al 9%. Da lì comincerà la pavimentazione lastricata, con pendenza superiore al 10% fino a 500 metri dall'arrivo dove ci saranno punte al 16%. Poi leggera discesa fino al traguardo pianeggiante in Piazza del Campo.