Ciclismo

Strade Bianche - La van Vleuten se ne va nello sterrato: che attacco

STRADE BIANCHE - Nell'ultimo tratto di sterrato, a Le Tolfe, la van Vleuten ha provato ad andarsene da sola a 12,2 km dal traguardo. L'olandese ha messo tutte in fila, ma non è stata l'azione decisiva per lei.

00:02:01, 7 ore fa