Ciclismo

Strade Bianche - Lo scatto decisivo di Van der Poel che batte Alaphilippe e vince a Siena

STRADE BIANCHE - A giocarsi la Classica di Siena erano rimasti in 3: van der Poel, Alaphilippe e Bernal. A vincere è stato poi l'olandese grazie ad uno scatto a 500 metri dall'arrivo, niente da fare per il campione del mondo in carica e per il colombiano.

00:01:35, 28 minuti fa