van der Poel voleva qualcosa di più. Alaphilippe che era stato l'ultimo a mantenere la sua ruota dopo gli attacchi dell'olandese. Anche il campione del mondo (su strada) si è dovuto inchinare, con van der Poel che ha vinto la sua seconda corsa dell'anno dopo Bernal che si piazza 3° e dimostra di “essere tornato”. Aveva già vinto il Giro delle Fiandre, l'Amstel Gold Race e l'Attraverso le Fiandre, mavoleva qualcosa di più. Il campione del mondo di ciclocross non ha deluso e sugli sterrati della Toscana ha dato tutto quello che poteva, prima facendo soffrire il suo eterno rivale van Aert , poi spezzando la resistenza diche era stato l'ultimo a mantenere la sua ruota dopo gli attacchi dell'olandese. Anche il campione del mondo (su strada) si è dovuto inchinare, con van der Poel che ha vinto la sua seconda corsa dell'anno dopo la prima tappa dell'UAE Tour . Alaphilippe chiude al 2° posto, ma ha onorato ancora una volta la maglia iridata, molto bene comunqueche si piazza 3° e dimostra di “essere tornato”.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 4h40'29'' 2. Julian Alaphilippe +5'' 3. Egan Bernal +20'' 4. Wout van Aert +51'' 5. Thomas Pidcock +54'' 6. Michael Gogl +54'' 7. Tadej Pogacar +54'' 8. Simon Clarke +2'25'' 9. Jakob Fuglsang +2'25'' 10. Pello Bilbao +2'39'' 17. Davide Ballerini +5'12'' 18. Samuele Rivi +5'12''

Van der Poel vince a Siena: rivivi lo scatto in faccia ad Alaphilippe

Van der Poel: "Sapevo di poter fare male a Alaphilippe"

8 in fuga: ci sono anche Tagliani, Rivi, Zoccato, Petilli e Bevilacqua

Diversi i tentativi di fuga, ma il gruppo non lascia andare. Il gruppetto di fuggitivi si forma dopo quasi 70 km, con l'azione di 8 uomini: all'attacco Walsleben (Alpecin-Fenix), Tagliani (Androni), Rivi (EOLO Kometa), Zoccarato (Bardiani), Ledanois (Arkéa Samsic), Van der Sande (Lotto Soudal), Petilli (Intermarché-Wanty Gobert) e Simone Bevilacqua (Vini Zabù). I coraggiosi di giornata accumulano 4 minuti di vantaggio sul plotone, ma il plotone rinviene grazie all'azione della Jumbo Visma di van Aert. Ci sono altri tentativi di evasione, ma nessuno riesce a liberarsi del gruppo.

Alaphilippe porta via la fuga buona: van Aert e van der Poel ci sono

L'azione decisiva è nel tratto di sterrato di Monte Sante Marie sulle accelerazioni di Simmons e Alaphilippe. Sono 8 i corridori al comando con van Aert (Jumbo Visma), Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), van der Poel (Alpecin-Fenix), Bernal e Pidcock (Ineos Grenadiers), Pogacar (UAE Emirates), Simmons (Trek Segafredo) e Gogl (Qhubeka Assos) che sono lesti a mantenere le posizioni di testa, mentre pagano dazio Van Avermaet, Wellens, Pello Bilbao e Fuglsang (a causa di una foratura).

Van Aert in difficoltà: van der Poel batte Alaphilippe

Anche Simmons fora e si deve arrendere, mentre a Colle Pinzuto arriva un'altra accelerazione di Alaphilippe che fa male a van Aert. Il belga riesce comunque a rientrare, insieme a Pidcock, riformando il gruppo dei 7 di testa. Da dietro provano a rientrare Simmons e Fuglsang, ma il gruppetto di inseguitori manca il ricongiungimento per una manciata di secondi. A 12,2 km dal traguardo l'azione decisiva di van der Poel e solo Alaphilippe e Bernal riescono a seguirlo. Una volta entrati a Siena, però, il campione del mondo e il vincitore del Tour 2019 non possono far nulla contro l'olandese che con un'altra sparata saluta la compagnia e arriva trionfante al traguardo. Alaphilippe 2°, Bernal 3°, van Aert si deve accontentare del 4° posto.

