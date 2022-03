Ciclismo

Ciclismo, Che duello tra Kopecky e van Vleuten: i migliori momenti della Strade Bianche femminile

STRADE BIANCHE - Niente bis per Chantal Blaak, ma è comunque una sua compagna di squadra a vincere la Classica senese. Ci pensa una Kopecky, finalmente, in grande spolvero dopo un inizio di stagione non così perfetto. La campionessa nazionale belga, invece, è l'unica a tenere il passo della van Vleuten e poi a batterla in volata.

00:04:19, un' ora fa