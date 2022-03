Si parte! Con la 16esima edizione dellacomincia ufficialmente la stagione delle Classiche , con l'Italia grande protagonista visto che nelle prossime settimane vivremo Milano-Torino e Milano-Sanremo (senza dimenticare la Tirreno-Adriatico). Tanti gli assenti, tra cui il campione in carica van der Poel , ma non mancherà lo spettacolo. Anche perché ci attende una super sfida sulle strade di Siena, quella tra- già vincitore nel 2019 - eche l'ultima volta che è passato in Italia ha vinto il Giro di Lombardia

184 km di cui 63 di sterrato, suddiviso in 11 settori. Questa la peculiarità della corsa senese che sta rubando sempre più i cuori dei corridori e degli appassionati. A Monte Marie, a 84 km dal traguardo, il secondo tratto più lungo: ben 11,5 km di sterrato. Sarà il punto decisivo perché si farà la differenza tra chi può vincere la Strade Bianche e chi sicuramente di no. Chi succederà a van der Poel nell'albo d'oro?

È partita anche la prova maschile da Siena. 184 km e 149 corridori in pista a cercare un successo importantissimo a Piazza del Campo a Siena.

Insieme alla Longo Borghini c'è anche la nostra Elisa Balsamo, campionessa del mondo su strada. Ha già trovato una vittoria in stagione e quest'oggi ha provato a dare una mano al suo capitano della Trek Segafredo.

La prova maschile partirà alle 11.45 da Siena, sulla ss 73. In 'campo' però ci sono già le ragazze tra cui Elisa Longo Borghini che questa corsa l'ha vinta nel 2017. Ha collezionato anche due terzi posti e il 2° posto dietro la van den Broek-Blaak dello scorso anno.

La Strade Bianche sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.