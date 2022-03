È difficile togliersi dalla mente quanto fatto vedere dadurante la Strade Bianche 2022. Non solo la vittoria in solitaria , ma anche l'attacco - in discesa, sullo sterrato - a 50,3 km dal traguardo. Una vittoria importante quella dello sloveno, a testimoniare quanto ormai la corsa senese faccia gola a tutti i big. Basta vedere gli ultimi vincitori: 2022 Pogacar, 2021 Mathieu van der Poel in un epico duello con Alaphilippe , 2020 van Aert, 2019 proprio Alaphilippe. La corsa organizzata da, però,di fatto e il montepremi è leggermente inferiore ad una Milano-Sanremo o ad un Giro delle Fiandre. In quel frangente il montepremi è uniformato, mentre Pogacar, che di Classiche Monumento ne ha già vinte 2 in carriera , riceverà un assegno dadel 5 marzo. Premi che verranno versati fino al 20° corridore.