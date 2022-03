Pogacar all'Wout van Aert alla Pogacar che ha già cominciato a vincere in stagione, ma che aveva chiuso il 2021 con un successo in Italia (Alaphilippe che nell'ottobre scorso non tenne il passo dello sloveno, ma che ci vuole riprovare anche per fargli vedere come si vince a Siena, col francese che trionfò nel 2019. Un po' di ciclismo lo abbiamo già visto e anche le corse World Tour sono iniziate a pieno regime con la vittoria diall' UAE Tour e quella dialla Omloop Het Nieuwsblad . Ma con la Strade Bianche si comincia davvero a fare sul serio, con l'"inizio” delle Classiche italiane con l'arrivo nelle prossime settimane anche di Milan-Torino e Milano-Sanremo. Insomma, fuoco alle polveri con lo sterrato toscano che sarà teatro dei primi confronti tra i cacciatori di Classiche. Purtroppo quest'anno avremo tante defezioni, da van der Poel a van Aert, da Bettiol a Pidcock , ma non mancherà lo spettacolo. In primis proprio conche ha già cominciato a vincere in stagione, ma che aveva chiuso il 2021 con un successo in Italia ( al Giro di Lombardia ). Ad affrontarlo ci sarà il campione del mondoche nell'ottobre scorso non tenne il passo dello sloveno, ma che ci vuole riprovare anche per fargli vedere come si vince a Siena, col francese che trionfò nel 2019.

Van der Poel, van Aert e Pidcock a casa: sarà una Strade Bianche noiosa?

van der Poel, il vincitore della passata stagione, van Aert, il Pidcock. Aggiungeteci anche i forfait di Bernal (3° lo scorso anno), quelli di Bettiol e Dumoulin. Insomma, tante defezioni, e tanti nomi in meno che avrebbero potuto animare la corsa. Mancano i tre protagonisti delle Classiche ma, siamo sicuri, non sarà un'edizione noiosa. Di carne al fuoco ce ne sarà tanta, a partire dalla presenza di Tadej Pogacar che vuole continuare a tenere aperto il suo conto di vittorie in Italia dopo il successo al Giro di Lombardia della passata stagione. Ci sarà il campione del mondo in carica Alaphilippe, l'attaccante Mohoric e qualche 'vecchio volpone' che può dire ancora la sua su un percorso terribile come la Strade Bianche. Diciamo che, almeno alla vigilia, non sarà la Strade Bianche con la miglior startlist di sempre. Mancheranno infatti, il vincitore del 2020 , e il campione del mondo di ciclocross . Aggiungeteci anche i forfait di(3° lo scorso anno), quelli di. Insomma, tante defezioni, e tanti nomi in meno che avrebbero potuto animare la corsa. Mancano i tre protagonisti delle Classiche ma, siamo sicuri, non sarà un'edizione noiosa. Di carne al fuoco ce ne sarà tanta, a partire dalla presenza diche vuole continuare a tenere aperto il suo conto di vittorie in Italia dopo il successo al Giro di Lombardia della passata stagione. Ci sarà il campione del mondo in carica Alaphilippe, l'attaccante Mohoric e qualche 'vecchio volpone' che può dire ancora la sua su un percorso terribile come la Strade Bianche.

Chi è il favorito numero 1?

Un nome su tutti, visto le defezioni che abbiamo appena elencato: Tadej Pogacar. Lo sloveno ha dimostrato di aver già una discreta gamba dopo le due vittorie all'UAE Tour. E, inoltre, va forte anche sullo sterrato: arrivò 13° nel 2020, 7° alla Strade Bianche del 2021. Il corridore dell'UAE Emirates vuole dimostrare di essere imprendibile anche quest'anno e farlo già dai primi mesi della stagione. Farà paura anche sulle strade di Siena?

Solo Alaphilippe sarà il suo avversario?

Se dovessimo identificare un avversario, diremmo senza ombra di dubbio Alaphilippe. Il francese, campione del mondo in carica, ha già vinto in passato la Strade Bianche: conquistò l'edizione del 2019 mettendosi alle spalle gente come Fuglsang e van Aert. Qualche settimana dopo fece anche bis con la Milano-Sanremo. L'anno scorso ritrovò lo stesso piglio, ma si trovò di fronte un gran van der Poel che si sbarazzò di lui all'ultima salita. Se dovesse ritrovare ancora una volta quella gamba, potrebbe davvero dare del filo da torcere allo sloveno, cercando una rivincita dopo il duello tra i due all'ultima Liegi-Bastogne-Liegi. Ma ci sono altri che possono impensierire Pogacar? Qualcuno c'è, anche se partono qualche fila indietro: da Van Avermaet a Mohoric, passando per Valgren, Wellens e Benoot.

Valverde e Fuglsang possono essere ancora competitivi?

Valverde ha collezionato sulle strade di Siena un 4° posto (nel 2018) e due terzi posti (2015 e 2014), ma stiamo parlando di tanti anni fa. Potrà ancora essere competitivo? Sì e no, se starà bene lo vedremo davanti fino alle ultime battute, ma addirittura vincere? Intanto il murciano - in stagione - ha conquistato la vittoria al Trofeo Pollença (davanti a McNulty e Vlasov) e nella tappa regina del Gran Camiño (davanti a Woods). Mai dire mai. Fuglsang? Un po' più complicato visto che il danese deve riscattarsi dopo un 2021 da incubo. Proprio lui che la Strade Bianche l'ha sfiorata nel 2019, quando si piazzò alle spalle di Alaphilippe. È sempre stato competitivo, ma non è più il Fuglsang di una volta.

Chi è l'italiano su cui puntare?

Gianni Moscon e Alessandro Covi, due esperti dello sterrato. I due se lo sono letteralmente mangiato al Giro d'Italia della scorsa stagione. Ricordate la trenata di Moscon che permise a Pogacar, ma non si sa mai. Ne diciamo due., due esperti dello sterrato. I due se lo sono letteralmente mangiato al Giro d'Italia della scorsa stagione. Ricordate la trenata di Moscon che permise a Bernal di vincere la tappa di Campo Felice ? Ricordate il 2° posto di Covi proprio sullo sterrato toscano nella tappa di Montalcino ? Beh sono i due azzurri più forti in materia e saranno lì a giocarsi le loro chance. Moscon, anzi, sarà il numero 1 dell'Astana, Covi potrebbe essere più uomo-squadra di, ma non si sa mai.

