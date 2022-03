Tadej Pogacar mette un'altra Classica nel proprio palmarès. Altro che corridore da soli Grandi Giri: lo sloveno dimostra ancora una volta di essere un corridore totale e fa 34 in carriera. Non c'erano van Aert, Alaphilippe desideroso di vittoria. Lui che una Strade Bianche l'ha già vinta. Ma questo Pogacar è stato davvero imbattibile, anche oggi, quando è partito a 50,3 km dal traguardo in un tratto in discesa, sullo sterrato. Uno spettacolo. È giunto da solo al traguardo nonostante il tentativo di rimonta di Valverde e Asgreen. Non è che vuole vincere anche la Milano-Sanremo? Dopo aver vinto nel 2021 la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia mette un'altra Classica nel proprio palmarès. Altro che corridore da soli Grandi Giri: lo sloveno dimostra ancora una volta di essere un corridore totale e fa 34 in carriera. Non c'erano van Aert, van der Poel e Pidcock , ma c'era comunque undesideroso di vittoria. Lui che una Strade Bianche l'ha già vinta. Ma questo Pogacar è stato davvero imbattibile, anche oggi, quando è partito a 50,3 km dal traguardo in un tratto in discesa, sullo sterrato. Uno spettacolo. È giunto da solo al traguardo nonostante il tentativo di rimonta di Valverde e Asgreen. Non è che vuole vincere anche la Milano-Sanremo?

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 4h47'49'' 2. Alejandro Valverde +37'' 3. Kasper Asgreen +46'' 4. Attila Valter +1'07'' 5. Pello Bilbao +1'09'' 6. Jhonatan Narváez +1'09'' 7. Quinn Simmons +1'21'' 8. Tim Wellens +1'25'' 9. Simone Petilli +1'35'' 10. Sergio Higuita +1'53''

Cronaca

Sui primi due tratti di sterrato parte la fuga di giornata e davanti si ritrovano in 9 che guadagnano subito più di 5' sul gruppo. All'attacco ci sono Bevilacqua e Sergio García (Eolo Kometa), Brenner e Heinschke (DSM), Davide Martinelli (Astana), Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané), Zardini (Drone Hopper Androni Giocattoli) e Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert). Situazione sostanzialmente invariata fino ai -100 km, quando a causa del vento laterale si crea una clamorosa caduta di gruppo. Finiscono a terra Valverde, Gogl, Campenaerts, Benoot e il grande favorito Alaphilippe che si esibisce in un clamoroso 360. Il francese riesce a rientrare in gruppo, in qualche modo, mentre si ritirano Gogl, Benoot e Campenaerts.

Il tratto di Monte Sante Maria poteva essere quello decisivo e così è, con l'attacco di Pogacar che prende di sorpresa tutti in discesa a -50,3 km dal traguardo. Alaphilippe risponde, ma alza subito bandiera bianca. L'unico che prova a tenere il passo dello sloveno è Carlos Rodríguez. Alaphilippe non ce la fa più e lascia semaforo verde ad Asgreen: il danese parte così ai -22 dal traguardo con una fiammata, accorciando a 1' da Pogacar. Si porta dietro solo Quinn Simmons, Valverde, Wellens e Narváez, con Carlos Rodríguez che era stato già ripreso dopo un guasto meccanico.

L'azione di Pogacar è però incessante, con lo sloveno che dimostra anche di sapersi gestire bene (come già aveva fatto all'ultimo Giro di Lombardia). Dietro, però, non si collabora e allora Asgreen prova a fare di nuovo da solo partendo prima dell'ultimo tratto di sterrato. Gli fa compagnia Valverde e negli ultimi 10 km danno l'impressione di poter risucchiare qualcosa allo sloveno. I due si portano a 45'' di distanza ma, superato l'ultimo tratto di sterrato, non c'è più nulla che trattenga Pogacar. Ha vinto anche questa!

