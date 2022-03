Pidcock alla Strade Bianche. Il corridore della Ineos Grenadiers aveva raccolto un ottimo van Aert e van der Poel, ma non ci sarà a causa di un virus influenzale. Dopo il 18° posto alla Omloop e il 70° posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'era grande attesa nel vederealla Strade Bianche. Il corridore della Ineos Grenadiers aveva raccolto un ottimo 5° posto nella scorsa annata e fu, in pratica, il trampolino di lancio per la sua ottima stagione delle Classiche. Il corridore britannico, infatti, mise in fila diversi piazzamenti interessanti fino al successo alla Freccia del Brabante , che resta la sua unica vittoria su strada. Il campione del mondo di ciclocross era uno dei favoriti in questa edizione, considerando l'assenza di, ma non ci sarà a

Il corridore britannico era stato comunque inserito nella lista della Ineos Grenadiers, insieme a Ben Swift, Ben Turner, Salvatore Puccio, Richard Carapaz, Jhonatan Narváez e Carlos Rodríguez. Non verrà sostituito dalla Ineos che non ha il tempo materiale per portare un altro corridore a Siena, considerando l'imminente inizio di Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico. Toccherà quindi a Carapaz inventarsi qualcosa insieme ai suoi compagni di squadra.

