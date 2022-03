Alberto Bettiol, che ha condiviso Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Nonostante il ritorno agli allenamenti per, che ha condiviso l'ultima giornata con Vincenzo Nibali , il corridore dell'Education-EasyPost dovrà ancora aspettare per rimettersi in pista. Il corridore toscano, infatti, è stato a lungo fermo dopo il covid e salterà le prossime gare a cui era stato iscritto dal team statunitense: darà quindi forfait per, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.

Ad

Il suo ritorno, quindi, è previsto per la Milano-Torino che verrà disputata il prossimo 16 marzo. Poi appuntamento alla Settimana Coppi&Bartali (dal 22 al 26 marzo): a dispetto del nome, la corse a tappe italiana non è di grandissimo profilo ma sarà un viatico importante per ritrovare la condizione e farsi ritrovare pronto in vista delle corse del pavé.

Ciclismo Nibali torna ad allenarsi dopo il covid: quando tornerà in gara? UN' ORA FA

Bettiol attacca, Cavagna cede: ecco lo scatto decisivo

Strade Bianche Se ne va un favorito: Pidcock out per un virus influenzale 2 ORE FA