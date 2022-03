Strade Bianche che vede, purtroppo, una serie infinita di defezioni. Nelle ultime ore hanno dichiarato forfait Tom Pidcock (van Aert e Bernal che non ci saranno per evidenti motivi. Ma mancherà anche il Mathieu van der Poel, ancora alle prese con l'infortunio alla schiena che si è aggravato durante la stagione di ciclocross. Nonostante il neerlandese abbia ripreso da qualche settimana gli allenamenti, non c'è una data fissa per il suo rientro alle corse, come riferito dal padre Adrie. Edizione sfortunata quella dellache vede, purtroppo, una serie infinita di defezioni. Nelle ultime ore hanno dichiarato forfait a causa di un virus intestinale ) e Alberto Bettiol , oltre ache non ci saranno per evidenti motivi. Ma mancherà anche il campione in carica , ancora alle prese conche si è aggravato durante la stagione di ciclocross. Nonostante il neerlandese abbia ripreso da qualche settimana gli allenamenti, non c'è una data fissa per il suo rientro alle corse, come riferito dal padre Adrie.

È veramente entusiasta della località in cui si trova in questo momento ed ha intenzione di stare là ancora per due settimane. Quindi non correrà per almeno ancora due settimane. Si è allenato per tre o quattro settimane. Sta andando bene, ma queste sessioni di allenamento non sono come correre per più di sei ore con una media di 45 km/h. Ancora gli manca intensità. Non so dove potrebbe debuttare, semplicemente comincerà quando sarà pronto. Non dovrà più avere dolore o averne molto poco. [Adrie van der Poel a Sporza]

Nel calendario di van der Poel c'erano il Giro delle Fiandre del 3 aprile e la Parigi-Roubaix del 17 aprile. Saranno delle date credibili per rivedere VDP in corsa? In attesa di conferme sulla sua eventuale partecipazione al Giro d'Italia...

