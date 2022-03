Tadej Pogacar che si porta a casa anche en-plein? Dica 34! Cambiamo la celebra frase, considerando l'ennesima vittoria diche si porta a casa anche la Strade Bianche 2022 . Una Classica in più nel palmarès dello sloveno che, in carriera, nella sua giovane carriera, ha già conquistato una Liegi e un Giro di Lombardia. È vero, non c'erano van Aert e van der Poel, o Pidcock , tanto per fare dei nomi di corridori che sarebbero andati forte sullo sterrato di Siena, ma l'attacco piazzato dallo sloveno a 50 km dal traguardo è stato davvero devastante. E lo ha fatto in discesa! Che 'giocata' di Pogacar che non si accontenta solo dei Grandi Giri, ma che vuole diventare a tutti gli effetti un cacciatore di Classiche. Riuscirà a fare l'

Attaccare da lontano diventa sempre più redditizio

Ad

Alberto Contador è stato uno degli ultimi a produrre certe azioni. Oggi si aspetta l'ultima salita, gli ultimi 3 km, misuratore di potenza, e via! Pogacar è un altro tipo di corridore e ce l'ha dimostrato durante Tour e Vuelta. Che debba conservare la maglia o recuperare terreno, dove c'è l'occasione - boom - attacca. E sta diventando anche una strategia difficile da ostacolare da parte degli avversari. Vi ricordate proprio sulla disorganizzazione dei suoi rivali a costruire una rimonta credibile. Questa volta la gamba c'era, ma lo sloveno l'ha spiegato bene: “Quello era il tratto più duro, sapevo che dovevo partire lì. Non volevo andarmene da solo, credevo ci fosse qualcuno. Poi nessuno è venuto dietro di me e ho dovuto fare da solo...”. Nel ciclismo moderno, ormai, è diventato sempre più difficile fare la differenza da lontano. Forseè stato uno degli ultimi a produrre certe azioni. Oggi si aspetta l'ultima salita, gli ultimi 3 km, misuratore di potenza, e via!è un altro tipo di corridore e ce l'ha dimostrato durante Tour e Vuelta. Che debba conservare la maglia o recuperare terreno, dove c'è l'occasione - boom - attacca. E sta diventando anche una strategia difficile da ostacolare da parte degli avversari. Vi ricordate al Giro di Lombardia ? Pogacar attaccò, in realtà, perché non era proprio al 100% in quella fase della stagione. Anticipò cercando il tutto per tutto, puntandoa costruire una rimonta credibile. Questa volta la gamba c'era, ma lo sloveno l'ha spiegato bene: “”.

Strade Bianche Alaphilippe cade e si ribalta! Pogacar vince anche questa: che show 17 ORE FA

Tadej Pogacar Credit Foto Getty Images

Dietro hanno lasciato fare tutto a Alaphilippe, e alla sua squadra, e in quelle fasi concitanti Pogacar ha vinto. Non quando lo sloveno è partito, non quando il corridore dell'UAE Emirates è stato bravo a gestirsi negli ultimi 15 km dove ha sentito la fatica. La vittoria di Pogacar è arrivata tra i -50 e i -30, quando c'era il solo Asgreen a guidare la baracca. La Movistar ha lasciato fare, così come la Trek Segafredo, la Lotto Soudal e ancora Education EasyPost o Ineos Grenadiers. Tutte non volevano regalare la vittoria ad Alaphilippe, davanti si è sfregato le mani Pogacar. Così come accadde al Lombardia. Roglic guardava Alaphilippe, Alaphilippe guardava Roglic e davanti Pogacar guadagnava...

Pogacar: "Sapevo che quello era il pezzo più duro, nessuno mi ha seguito..."

3a Classica Monumento: e poi?

Strade Bianche viene considerata da tutti gli addetti ai lavori la 6a Monumento anche se quella del 2022 era solo la 16esima edizione. Una corsa che è entrata nel cuore di tutti. Lo sloveno ne ha vinte già due di Monumeto negli ultimi 12 mesi, conquistando prima la Liegi-Bastogne-Liegi poi il Giro di Lombardia. E se le vincesse tutte? No, non diciamo nello stesso anno, ma ci chiediamo se Pogacar riuscirà mai a metterle tutte nel proprio palmarès. Solo in tre ce l'hanno fatta nella storia di questo sport: Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy. Parliamo di altri tempi. Nell'ultimo ventennio ci ha provato Philippe Gilbert ma, all'appello, gli manca Ci giochiamo anche un po'. Lo hanno detto in telecronaca, ma lo dicono anche i corridori. Laviene considerata da tutti gli addetti ai lavori laanche se quella del 2022 era solo la 16esima edizione. Una corsa che è entrata nel cuore di tutti. Lo sloveno ne ha vinte già due di Monumeto negli ultimi 12 mesi, conquistando prima la Liegi-Bastogne-Liegi poi il Giro di Lombardia. E se le vincesse tutte? No, non diciamo nello stesso anno, ma ci chiediamo se Pogacar riuscirà mai a metterle tutte nel proprio palmarès. Solo in tre ce l'hanno fatta nella storia di questo sport:. Parliamo di altri tempi. Nell'ultimo ventennio ci ha provatoma, all'appello, gli manca sempre quella Milano-Sanremo (il belga ci riproverà quest'anno?).

I corridori che hanno vinto tutte le Monumento

Corridori Monumento vinte Eddy Merckx 7 Sanremo (record), 2 Fiandre, 3 Roubaix, 5 Liegi (record), 2 Lombardia Roger De Vlaeminck 3 Sanremo, 1 Fiandre, 4 Roubaix (record), 1 Liegi, 2 Lombardia Rik Van Looy 1 Sanremo, 2 Fiandre, 3 Roubaix, 1 Liegi, 1 Lombardia

Insomma, sarebbe un'altra impresa. Ma Pogacar può vincere anche le Classiche del pavé e la Milano-Sanremo? Beh sono corse diverse rispetto alla Liegi e al Lombardia, ma Pogacar ha i numeri dalla sua parte e, soprattutto, lo spunto veloce che serve per trionfare nel velodromo della Roubaix o in volata in Via Roma. Magari non riuscirà a fare l'en plein nel 2022 o nel 2023, ma prima o poi ce la farà. Ne siamo sicuri.

Pogacar fenomeno! Trionfo anche a Siena, rivivi l'arrivo

Possiamo paragonare Pogacar a Merckx?

Il ritornello è di nuovo questo: possiamo paragonare Pogacar a Merckx? Il quesito ce lo eravamo posti al termine della scorsa stagione, quando lo sloveno aveva appena conquistato il Giro di Lombardia, vincendo nella stessa annata un Grande Giro (il Tour) e due Classiche Monumento (aveva portato a casa anche la Liegi). Robe che non si facevano dagli anni '70, per la precisione dal 1972 quando Eddy Merckx vinse nello stesso anno due Grandi Giri e tre Classiche Monumento. Beh da ottobre oggi, Pogacar ha vinto un'altra Classica, partendo a 50 km dal traguardo. Attaccando in discesa... Altra grandissima prestazione che resterà nella storia. Per ora diciamo di no, con la consapevolezza che a quel livello, quello di gente come Merckx e Hinault, ci può arrivare. Per vincere, vince. Al Tour non ha avuto rivali in salita; nelle Classiche, dove serve lo spunto veloce, ha battuto gente veloce come Alaphilippe e Valverde. Per vincere le crono, le vince, avendo sfilato il Tour 2020 da sotto il naso al cronoman Roglic. Questa volta ha vinto andandosene in discesa... Effettivamente è davvero dura trovargli un punto debole. Ha solo 23 anni e vincerà ancora e ancora. Ma aspettiamo il termine della stagione per abbozzare un vero paragone.

Solito show di Pogacar, Valverde eterno: gli highlights

Strade Bianche Solito show di Pogacar, Valverde eterno: gli highlights 16 ORE FA