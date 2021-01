La Bora-Hansgrohe si sta allenando nella zona del Garda in vista dell'imminente avvio di stagione ma nel pomeriggio di sabato 16 gennaio una macchina ha investito il team.

Tutti i corridori sono finiti a terra e tre di loro sono stati trasportati in ospedale Wilco Kelderman, Rüdiger Selig e Andreas Schillinger e i primi referti parlano di commozione cerebrale per Keldermann e Selig e per fortuna sono tutti coscienti Gli altri coinvolti nell’incidente, Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann e Michael Schwarzmann sono stati medicati sul posto per ferite e contusioni e riportati in albergo.

Ciclismo Le Pagelle del ciclismo 2020: Pogacar re della stagione 15/12/2020 A 15:03

Il tre volte campione del mondo Peter Sagan non faceva parte del gruppo. Questo perché, è da precisare, i corridori non stanno facendo allenamento tutti insieme ma divisi in gruppi.

Come riporta TuttoBiciweb, l’incidente è avvenuto nei pressi dell’hotel e ha coinvolto quei corridori che avevano deciso di prolungare l’allenamento di mezzora. Ide Schelling, classe 1998 della formazione tedesca ha commentato l’accaduto:

Siamo in albergo in attesa di notizie dei nostri compagni. Io sono uno dei fortunati che non aveva partecipato a quella uscita. Oggi avevo un angelo custode sulle spalle, che mi ha spinto a non unirmi al gruppo per pedalare una mezz'ora in più

Secondo le prime ricostruzioni, parrebbe che un Suv non abbia rispettato la precedenza tagliando la strada ai 7 ciclisti della Bora provocando un frontale. La dinamica è ancora da chiarire ed è per questo, e soprattutto per comprendere le condizioni degli atleti, che si attendono aggiornamenti.

Ganna, Sagan e Geoghegan Hart: il meglio del Giro 2020

Ciclismo Velo d’Or 2020, tra i candidati c'è Ganna 24/11/2020 A 10:15