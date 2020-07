Sylvan Adams: "Chris Froome alla Israel? Vuole superare Merckx e tornare al Giro"

Dal nostro partner OAsport.it

È sicuramente il trasferimento più chiacchierato del momento. Chris Froome dopo dieci anni ha lasciato il Team INEOS (ex Sky) per passare, dal 2021, alla Israel Start Up Nation. Un colpaccio per la compagine israeliana guidata dall’imprenditore canadese Sylvan Adams: l’ispiratore della Grande Partenza del Giro d’Italia 2018 è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Le sue parole sul grandissimo acquisto e sulla (non) possibilità di averlo già in squadra nel 2020: “Qualche settimana fa Chris era in scadenza e per noi si apriva questa opportunità. Siamo stati bravi a coglierla. Noi rispettiamo gli accordi: fino a dicembre rimane un corridore di un’altra squadra”.

"Quando hai il migliore devi pensare in grande"

Gli obiettivi: "Quando hai la fortuna di poter ingaggiare il migliore, devi per forza pensare in grande. Chris fino ad ora ha vinto 7 Grandi Giri, Merckx è a 11: secondo me è realistico immaginare che possa puntare al record e a quel punto si potrebbe discutere su chi possa essere il miglior ciclista di sempre. Intanto gli auguro di vincere il quinto Tour de France quest’anno, così il sesto, quello del record assoluto, lo potrà conquistare con noi”.

Sulla possibilità di un ritorno di Froome al Giro d’Italia: "La Corsa Rosa è nel mio cuore e in quello di Froome. Senza dubbio nella programmazione di Chris per i prossimi anni ci sarà sempre spazio per due grandi corse a tappe e il Giro avrà sempre un posto speciale. Lo ha vinto una sola volta, sono convinto che non gli basta".

